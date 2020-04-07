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Более двухсот жителей региона присоединились к акции #МыВместе

Новости
Более двухсот жителей региона присоединились к акции #МыВместе


К Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ присоединились уже более двухсот человек из Саратовской области, об этом сообщили в региональном волонтерском штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Вместе с тем, растет и количество просьб о помощи. По телефону горячей линии акции 8 (800) 200-34-11, звонки принимаются в круглосуточном режиме. Пожилые и маломобильные граждане оставляют заявки волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Все заявки, поступающие из Саратовской области, попадают в региональный волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам. Организовали этот штаб активисты Общероссийского народного фронта и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». По последним данным, к штабу изъявили желание присоединиться уже более двухсот неравнодушных человек.

Более половины из них уже активно задействованы в работе. Каждый день они собираются в штабе: новички проходят очное обучение, волонтеры, уже участвовавшие в выездах, проходят повторный инструктаж. После этого добровольцы измеряю температуру, получают средства индивидуальной защиты (медицинские маски и одноразовые перчатки), и отправляются на выезды.

«Сейчас мы получаем по 20-25 заявок с горячей линии в день. Помимо этого, мы отрабатываем обращения, которые поступают в региональный исполком ОНФ, также наши волонтеры прикреплены к поликлиникам и развозят лекарства по льготникам. В сумме у нас получается более ста выполненных заявок в день. Количество заявок с каждым днем возрастает, поэтому мы приглашаем всех неравнодушных к нам присоединиться», - поделилась Ангелина Шершнёва, координатор регионального волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики».

Для того чтобы присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ и к работе волонтерского штаба, необходимо оставить заявку на сайте мывместе2020.рф