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Клиентов ОАО «РЖД» освободят от ряда плат, сборов и штрафов в связи с объявленными нерабочими днями

Новости
Клиентов ОАО «РЖД» освободят от ряда плат, сборов и штрафов в связи с объявленными нерабочими днями


Компания не будет начислять целый ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, на период установленных указами Президента РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля.

В частности, клиенты, чья деятельность в соответствии с указами на это время приостанавливается, будут освобождены от следующих плат, сборов и штрафов:

– плата за пользование вагонами, принадлежащими перевозчику (за исключением платы за пользование вагонами собственности иных железнодорожных администраций), предусмотренных статьей 39 Федерального закона от 10.01.2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Устав);

– плата за предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них железнодорожного подвижного состава, предусмотренных статьей 39 Устава (за исключением случаев отказа получателя от приема порожнего грузового вагона, прибывшего на станцию назначения в соответствии со статьей 36 Устава);

– сбор за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке железнодорожную станцию назначения (в отношении вагонов, принадлежащих перевозчику);

– штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов на данные сутки, за полное или частичное невыполнение принятой заявки, за неиспользование грузоотправителем поданных рефрижераторных вагонов, транспортеров либо за отказ грузоотправителя от выделенных в установленном порядке рефрижераторных вагонов, транспортеров, предусмотренные статьей 94 Устава;

– штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой, выгрузкой, предусмотренные статьей 62 Устава;

– сбор за внесение перевозчиком по инициативе грузоотправителя или осуществляющей перевалку грузов организации изменений в принятые заявки, касающиеся перераспределения перевозок грузов по железнодорожным станциям назначения, в том числе перевозок грузов в прямом международном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом смешанном сообщении, а также за изменение железнодорожных станций отправления, предусмотренный статьей 11 Устава.

– В сложившихся непростых условиях ОАО «РЖД» идет навстречу клиентам, освобождая их от дополнительных расходов, которые могут быть связаны, по сути, с форс-мажорными обстоятельствами. Вместе с тем, мы рассчитываем и на содействие со стороны пользователей услуг железнодорожного транспорта, ведь от ритмичности работы железнодорожного транспорта во многом зависит обеспечение регионов достаточным запасом социально значимых товаров. Мы просим клиентов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности размещать невостребованные вагоны на путях необщего пользования, чтобы не допустить снижения пропускной способности железных дорог, – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.