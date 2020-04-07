В марте на ПривЖД оформлено дистанционно почти 33,5 тыс. грузовых перевозочных документов
Клиенты оформили документацию в удалённом режиме, не контактируя с другими грузоотправителями и железнодорожниками, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической ситуации.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, функционал автоматизированной системы ОАО «РЖД» АС ЭТРАН позволяет оформлять документы с применением электронной подписи без посещения предприятий компании. В марте 2020 года к системе были подключены 14 новых клиентов. Сегодня в дистанционном формате работают 436 грузоотправителей Приволжской магистрали.
Для онлайн-заказа услуг в постоянном режиме функционирует электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Кроме того, возможность удаленного заказа, оформления и оплаты железнодорожных перевозок реализована в Едином центре оформления документов.
По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов и порядком организации работы через удаленный доступ, клиенты могут обратиться по телефону: 8-800-755-00-00.