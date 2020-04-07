Автодетали и техобслуживание машин включены в перечень товаров и услуг первой необходимости

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Как сообщает министерство информации и печати региона, вводимые ограничения, в частности, приостанавливают предоставление ряда услуг и работу объектов торговли. Вместе с этим, сохраняется возможность работы объектов розничной торговли и предоставления услуг в части реализации продовольственных товаров, печатных СМИ, товаров для животных, ветеринарных препаратов, а также непродовольственных товаров и услуг первой необходимости.В перечень непродовольственных товаров и услуг первой необходимости, указанный в документе, входят санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, паста и щетка для зубов, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок, детские шампуни, соски, кремы от опрелостей, подгузники, пеленки, спички и свечи, автомобильный бензин, дизельное и газомоторное топливо, предметы для погребения, автомобильные детали, узлы и принадлежности, а также детали и принадлежности для сельскохозяйственной техники.Кроме того, в данном списке - услуги связи (сим-карты) и сопутствующие товары (телефоны, модемы, роутеры), услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе мойка автотранспортных средств, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.