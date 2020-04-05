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Михаил Романов прокомментировал основные положения законопроекта о мерах против коронавируса

Новости
Принятие антикоронавирусных мер форсировала Государственная Дума, заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.
Михаил Романов прокомментировал основные положения законопроекта о мерах против коронавируса

Парламентарий прокомментировал основные положения принятого парламентом РФ сразу в трех чтениях закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Депутат отметил: закон дает правовую основу для введения в случае необходимости чрезвычайных мер для эффективного противостояния распространения коронавирусной инфекции в стране.

Михаил Романов подчеркнул: депутаты установили возможность гибкого государственного реагирования на ситуацию, передав дополнительные полномочия Правительству России. Эти меры направлены на сбережение жизни и здоровья граждан, экономики, безопасности нашего государства. Значительные средства будут направлены в регионы, чтобы поддержать их бюджетные возможности, кроме того, субъектам федерации в 2020 году будут предоставлены кредитные каникулы, предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами.
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