Михаил Романов прокомментировал основные положения законопроекта о мерах против коронавируса
Принятие антикоронавирусных мер форсировала Государственная Дума, заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.
Парламентарий прокомментировал основные положения принятого парламентом РФ сразу в трех чтениях закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Депутат отметил: закон дает правовую основу для введения в случае необходимости чрезвычайных мер для эффективного противостояния распространения коронавирусной инфекции в стране.
Михаил Романов подчеркнул: депутаты установили возможность гибкого государственного реагирования на ситуацию, передав дополнительные полномочия Правительству России. Эти меры направлены на сбережение жизни и здоровья граждан, экономики, безопасности нашего государства. Значительные средства будут направлены в регионы, чтобы поддержать их бюджетные возможности, кроме того, субъектам федерации в 2020 году будут предоставлены кредитные каникулы, предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами.
Парламентарий прокомментировал основные положения принятого парламентом РФ сразу в трех чтениях закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Депутат отметил: закон дает правовую основу для введения в случае необходимости чрезвычайных мер для эффективного противостояния распространения коронавирусной инфекции в стране.
Михаил Романов подчеркнул: депутаты установили возможность гибкого государственного реагирования на ситуацию, передав дополнительные полномочия Правительству России. Эти меры направлены на сбережение жизни и здоровья граждан, экономики, безопасности нашего государства. Значительные средства будут направлены в регионы, чтобы поддержать их бюджетные возможности, кроме того, субъектам федерации в 2020 году будут предоставлены кредитные каникулы, предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами.