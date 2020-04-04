4 апреля 2020 СУББОТА
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14:42 | 04 апреля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 6 апреля
14:39 | 04 апреля
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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 6 апреля

Новости
В соответствии с решением Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 6 апреля из графика выведены следующие электропоезда:
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 6 апреля

- № 6477 Анисовка – Татищево (ежедневно) отправлением со ст. Анисовка в 08:23, прибытием на ст. Татищево в 10:44;
- № 6321 Примыкание – Аткарск (ежедневно) отправлением со ст. Примыкание в 16:39, прибытием на ст. Аткарск в 19:01;
- № 6474 Татищево – Анисовка (ежедневно) отправлением со ст. Татищево в 07:17, прибытием на ст. Анисовка в 09:39;
- № 6118 Тарханы – Анисовка (ежедневно) отправлением со ст. Тарханы в 16:28, прибытием на ст. Анисовка в 19:26.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 6 апреля изменится маршрут следующих пригородных поездов:
- № 6304 Аткарск – Карамыш будет следовать по маршруту Саратов-1 – Карамыш. Отправление поезда со ст. Саратов-1 в 07:32, прибытие на ст. Карамыш – в 09:53;
- № 6303 Карамыш – Тарханы будет следовать по маршруту Карамыш – Саратов-1. Отправление поезда со ст. Карамыш в 04:44, прибытие на ст. Саратов-1 – в 07:02.
Обращаем внимание пассажиров, что осуществить поездку по данным направлениям можно альтернативными поездами. Приносим извинения за возможные неудобства!

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Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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