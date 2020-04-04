Пассажиры смогут сдать билеты на поезда до 1 июня

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Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Подробнее с правилами возврата проездных документов можно ознакомиться в разделе Х Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (приказ Минтранса России от 19.12.2013 года № 473 (ред. от 14.11.2018 года)).Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО «РЖД».