4 апреля 2020 СУББОТА
Новости
14:42 | 04 апреля
Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится с 6 апреля
14:39 | 04 апреля
Пассажиры смогут сдать билеты на поезда до 1 июня
18:36 | 03 апреля
«Интерлизинг»: старт работы по программе субсидирования от Минпромторг РФ
16:00 | 03 апреля
Школьный музей Саратовской области стал участником всероссийской программы московского Музея Победы
15:21 | 03 апреля
Энергетики «Т Плюс» держат на контроле работу тепловых сетей
14:40 | 03 апреля
Продолжается прием работ на областной конкурс поэзии «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало», посвященному 75-летию Победы
13:47 | 03 апреля
Дворец культуры «Россия» объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню космонавтики «Космические фантазии»
12:39 | 03 апреля
ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ
11:43 | 03 апреля
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10:50 | 03 апреля
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Пассажиры смогут сдать билеты на поезда до 1 июня

Новости
В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Пассажиры смогут сдать билеты на поезда до 1 июня


Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Подробнее с правилами возврата проездных документов можно ознакомиться в разделе Х Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (приказ Минтранса России от 19.12.2013 года № 473 (ред. от 14.11.2018 года)).

Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО «РЖД».
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