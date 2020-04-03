«Интерлизинг»: старт работы по программе субсидирования от Минпромторг РФ

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В 2019 году «Интерлизинг» профинансировал по программе 180 единиц техники на сумму 451,3 млн руб.В 2020 году также по программе государственной поддержки доступна субсидия 10% со скидкой до 500 тыс. рублей или 12,5% со скидкой до 625 тыс. рублей при покупке новой техники отечественной сборки.Получить повышенную субсидию в размере 12,5% могут представители малых и средних предприятий, с/х - товаропроизводители, а также клиенты, приобретающие седельные тягачи.Так, например, покупая КАМАЗ в лизинг по программе субсидирования стоимостью от 4 770 000 рублей сроком на 60 месяцев, авансовый платеж с учетом субсидии 12,5% составит 0 рублей. В результате лизингополучатель экономит 596 250 руб., а его ежемесячный платеж - от 105 636 руб.При покупке Газель Next рыночной стоимостью от 1 390 000 руб., сроком лизинга 36 месяцев, авансовый платеж с учетом субсидии 10% составляет 0 рублей, таким образом, выгода лизингополучателя - 139 000 рублей.Для получения субсидии необходимо заключить договор лизинга на срок от 12 месяцев. Программа действительна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Срок действия до 30 ноября 2020 года.Компания «Интерлизинг» занимает лидирующие позиции на рынке лизинга на протяжении 20 лет и поддерживает партнёрские отношения с российскими и зарубежными заводами-изготовителями, благодаря чему клиенты «Интерлизинга» получают множество выгодных предложений на покупку транспорта, техники и оборудования в лизинг. Региональная сеть компании в настоящий момент включает 17 городов присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж.В 2019 году объем нового бизнеса компании составил более 14,5 млрд руб. (включая НДС). Это на 25% больше, чем годом ранее (11,6 млрд руб. в 2018 году). Текущий лизинговый портфель на 01.01.2020 превысил 19,9 млрд руб. В 2019 году Интерлизинг заключил порядка 2,8 тыс. новых договоров с клиентами, что на 30% больше аналогичного показателя 2018 года (2,2 тыс. новых договоров).Мария Макарова, PR-менеджер ГК «Интерлизинг», +7 (905) 938-59-79, e-mail: mpm@ileasing.ru