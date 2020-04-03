Школьный музей Саратовской области стал участником всероссийской программы московского Музея Победы

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Это МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (город Аткарск Саратовской области).Всего же с момента запуска сертификации в ноябре 2019 года, её участниками стали более 400 учебных заведений из 71 региона России, из них почти половина – это сельские школы.Среди школьных музеев, отправивших заявки на участие в проекте есть военно-исторические, историко-бытовые, краеведческие, исторические и естественно-научные.«За время работы программы «Школьный музей Победы» в его мероприятиях уже приняли участие почти 6000 школьников и более 550 педагогов из 74 образовательных организаций», – подчеркнула руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.Долгосрочная программа «Школьный музей Победы» позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы.Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и войдут в рейтинг лучших школьных музеев страны.Для участия необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом.Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/school-museum/.