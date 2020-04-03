Энергетики «Т Плюс» держат на контроле работу тепловых сетей
Предприятия тепловых сетей Саратовского филиала «Т Плюс» обеспечивают надежное тепло- и горячее водоснабжение клиентов энергокомпании в Саратове, Энгельсе и Балакове в период продолжительных выходных.
Ежедневно оперативным персоналом и диспетчерскими службами ведется контроль режимов энергоснабжения и осуществляется обследования тепловых сетей. Особое внимание уделяется внутриквартальным сетям, от которых подключены многоквартирные дома, медицинские учреждения. Все поступающие заявки и сообщения отрабатываются в максимально сжатые сроки.
На фоне эпидемиологической обстановки работа энергетиков ведется с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности. Сотрудники обеспечиваются антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до коллектива доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная термометрия, дезинфекция всех помещений и служебного транспорта.
Энергетики напоминают телефоны горячих линий: в Саратове - (8452) 32-00-22, в Балакове - (8453) 611-500, в Энгельсе - (8453) 55-75-08. Также можно оставить заявку на информационном портале http://teplo.energy/. Все поступающие обращения находятся на контроле руководства энергокомпании.
Относительно регулировки температуры внутри каждого конкретного МКД необходимо обращаться в управляющие организации.