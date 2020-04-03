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Интерес к конкурсам и конференциям, проводимым музеем боевой и трудовой славы постоянно растет. Продолжается прием работ на областной конкурс поэзии «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало», посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году в рамках чтений будут работать следующие секции: «Саратов – город трудовой славы» участники чтений предоставляют работы о наших земляках – Героях Социалистического Труда, Почетных гражданах Саратова и Саратовской области, стахановцах, ветеранах труда, внесших значительный вклад в развитие экономики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры Саратовского края и награжденных государственными наградами. В секции «Саратовцы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труженики тыла» рекомендуется представить материалы о саратовцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и тех, кто ковал победу в тылу. В секции «Саратовцы - участники локальных войн и конфликтов» участники чтений представляют материалы о саратовцах, проходивших службу на территории Афганистана в 1979 - 1989 гг., а также выполнявших интернациональный долг в других горячих точках. Мы благодарим педагогов и участников за старания в подготовке исследовательских работ. А тем, кто еще не успел прислать свои работы, напоминаем, что прием работ продолжается. Надеемся, что участие в четырнадцатых областных юношеских чтениях «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало» станет счастливой ступенькой на творческом и научном пути ребят.