Дворец культуры «Россия» объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню космонавтики «Космические фантазии»
Дворец культуры «Россия» объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню космонавтики «Космические фантазии». Конкурс проводится при поддержке министерства культуры области.
Все желающие могут предоставить свои работы с 1 по 9 апреля 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: metodotdel.dkrossiya@mail.ru (телефон для справок 8 (8452) 63-14-56). Конкурс проводится в трех номинациях: «Рисунок» (фото или сканкопии рисунков ко Дню космонавтики), «Литературное творчество» (аудиозапись декламации стихов, рассказов, эссе, соответствующих тематике), «Презентация». Лучшие работы будет опубликованы 12 апреля на сайте Дворца культуры «Россия». Подробности – в положении конкурса, ознакомиться с ним можно также на сайте ДК «Россия».
Кроме того, ко Дню космонавтики Дворец культуры «Россия» подготовил виртуальную экскурсию «Космос и Гагарин». Ее можно посмотреть на сайте с 6 по 12 апреля. Экскурсию проведет ветеран Байконура, полковник Воздушно-космических сил РФ Иван Васильевич Баканов.