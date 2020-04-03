3 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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18:36 | 03 апреля
«Интерлизинг»: старт работы по программе субсидирования от Минпромторг РФ
16:00 | 03 апреля
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15:21 | 03 апреля
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14:40 | 03 апреля
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13:47 | 03 апреля
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12:39 | 03 апреля
ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ
11:43 | 03 апреля
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09:57 | 03 апреля
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ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ

Новости
ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ


Понижающий коэффициент 0,59 распространяется на перевозки, которые будут осуществлены с 1 июля по 31 октября 2020 года.

Правление ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозерова установило действие понижающего коэффициента 0,59 (скидка 41%) к тарифу на перевозки плодоовощной продукции (свежие овощи, ягоды, фрукты, бахчевые культуры, картофель, яблоки, цитрусовые и орехи) со станций Приволжской и Северо-Кавказской магистралей на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской и Свердловской железных дорог. Максимальное расстояние для перевозки плодоовощной продукции со скидкой составляет 3000 км.

Понижающий коэффициент распространяется на перевозки, которые будут осуществлены с 1 июля по 31 октября 2020 года. Он позволит снизить транспортные издержки сельхозтоваропроизводителей, выращивающих плодоовощную продукцию в южных регионах России и планирующих её реализацию в других субъектах РФ.