ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ
Понижающий коэффициент 0,59 распространяется на перевозки, которые будут осуществлены с 1 июля по 31 октября 2020 года.
Правление ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозерова установило действие понижающего коэффициента 0,59 (скидка 41%) к тарифу на перевозки плодоовощной продукции (свежие овощи, ягоды, фрукты, бахчевые культуры, картофель, яблоки, цитрусовые и орехи) со станций Приволжской и Северо-Кавказской магистралей на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской и Свердловской железных дорог. Максимальное расстояние для перевозки плодоовощной продукции со скидкой составляет 3000 км.
Понижающий коэффициент распространяется на перевозки, которые будут осуществлены с 1 июля по 31 октября 2020 года. Он позволит снизить транспортные издержки сельхозтоваропроизводителей, выращивающих плодоовощную продукцию в южных регионах России и планирующих её реализацию в других субъектах РФ.