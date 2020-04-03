Почта России доставит на дом пенсии и пособия

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По информации УФПС региона, в Саратовской области на дому пенсию получают 99,6% от общего количества граждан, получающих пенсию через Почту России. Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно - в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.Приход почтальона позволяет, не выходя из дома, получить многие услуги. Через работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку.На сегодняшний день в отделениях почтовой связи Саратовской области функционирует около 600 МПКТ. Сервис внесения платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.Чтобы написать заявление на получение пенсии через почтальона, а также сделать заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг, можно по телефону обратиться в свое отделение почтовой связи. Кроме того, заявку можно оставить по телефону горячей линии УФПС Саратовской области - 8 (8452) 694-000 или по телефону 8-800-1-000-000.