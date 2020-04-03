3 апреля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
18:36 | 03 апреля
«Интерлизинг»: старт работы по программе субсидирования от Минпромторг РФ
16:00 | 03 апреля
Школьный музей Саратовской области стал участником всероссийской программы московского Музея Победы
15:21 | 03 апреля
Энергетики «Т Плюс» держат на контроле работу тепловых сетей
14:40 | 03 апреля
Продолжается прием работ на областной конкурс поэзии «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало», посвященному 75-летию Победы
13:47 | 03 апреля
Дворец культуры «Россия» объявил творческий онлайн-конкурс ко Дню космонавтики «Космические фантазии»
12:39 | 03 апреля
ОАО «РЖД» вводит скидку на перевозки плодоовощной продукции из южных регионов РФ
11:43 | 03 апреля
Почта России доставит на дом пенсии и пособия
10:50 | 03 апреля
Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" пройдет осенью 2020 года
09:57 | 03 апреля
Администрации Саратов и районов города утвердили почти 66 тысяч спецпропусков для горожан
09:00 | 03 апреля
Губернатор Валерий Радаев: "Ситуация в Саратовской области мониторится постоянно. Не просто каждый день - каждый час"
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" пройдет осенью 2020 года

Новости
Спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада" пройдет осенью 2020 года

Решение о внесении изменений принято в соответствии с распоряжением Правительства РФ и оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, остальные проекты, запланированные к проведению с сентября по декабрь 2020 года, в настоящее время планируются сохранить действующие сроки и форматы проведения.