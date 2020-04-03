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Администрации Саратов и районов города утвердили почти 66 тысяч спецпропусков для горожан

Новости


В процессе утверждения пропусков задействовано 207 сотрудников администраций всех районов города и администрации областного центра.

Администрации Саратова и районов областного центра с нарастающим итогом утвердили для сотрудников организаций и предприятий города более 65 тысяч пропусков. Сообщается, что максимум заявок - свыше 1,1 тысячи - поступило от организаций в администрацию Ленинского района. Администрация Октябрьского района утвердила пропуска для самого большого числа организаций — свыше тысячи. По числу утвержденных пропусков лидирует Заводской район - почти 13 тысяч документов.

В целом с нарастающим итогом были поданы заявки от 5,5 тысяч организаций, из них 4,9 тысяч были обработаны.

Ранее предприниматели города Саратова отметили, что работа по утверждению пропусков налажена таким образом, чтобы исключить возникновение очередей.