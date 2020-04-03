Губернатор Валерий Радаев: "Ситуация в Саратовской области мониторится постоянно. Не просто каждый день - каждый час"

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По словам Валерия Радаева, важной частью обращения главы государства стало наделение глав регионов дополнительными полномочиями. "В кратчайшие сроки региональная власть проработает и подготовит весь комплекс мер, оптимальных для нашей территории, - отметил он. - Будем руководствоваться безоговорочным приоритетом – здоровьем и безопасностью граждан. Учитывать необходимость сохранения рабочих мест и доходов. Отдельно будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий. С учетом неукоснительного соблюдения мер безопасности сотрудников".Губернатор сообщил, что на сегодня случаи заражения зафиксированы в 4 муниципальных образованиях. Ситуация с коронавирусом на территориях муниципалитетов будет учтена при определении дальнейших ограничительных мер. В связи с этим будет усилено взаимодействие с муниципальным уровнем.- Все шаги согласовываем с санитарно-эпидемиологической службой, все решения – с Полпредом и Координационным советом при правительстве РФ, оперативно доводя их до граждан, - подчеркнул Валерий Радаев. - Нормативно-правовые акты, необходимые для реализации президентских инициатив на территории региона, внесены в областную думу. Ситуация в Саратовской области мониторится постоянно. Не просто каждый день - каждый час.