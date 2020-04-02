Компания «Пауэрз» реализовала разработку и поставку оборудования для Кирсановского сахарного завода
Инжиниринговая компания «Пауэрз» стала участником реконструкции Кирсановского сахарного завода (г. Кирсанов, Тамбовская область). Специалисты компании выполнили задачу по проектированию и изготовлению оборудования для системы промышленного котла, предложив инновационные решения. В рамках договора, подписанного с заказчиком после предконтрактного аудита, «Пауэрз» поставила для предприятия газовоздухопроводы (158 тонн), тканевые компенсаторы (90 шт.) и клапаны ПГВУ (32 шт.) сечением от 1200х1200 мм до ДУ 1600 мм для обдувки котла.
Осуществляя проект, компания «Пауэрз» разработала также и изготовила перекидную заслонку 3200х1200 мм, устанавливаемую на входе дымовых газов и подачи воздуха температурой до 450 гр. В клапанах используются интеллектуальные приводы.
Все партии оборудования уже перевезены на территорию Кирсановского сахарного завода. Следующий этап – монтаж и наладка системы.