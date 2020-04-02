В Саратове началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
Кроме того, продолжается влажная уборка.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня, 2 апреля, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции службы города приступили к дезинфекции улиц Саратова с использованием спецсредств. Помимо этого продолжается влажная уборка. В работах задействовано 190 единиц техники, а также более 200 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов рассказал, что в Саратове проводятся работы по дезинфекции улиц и тротуаров с помощью поливомоечных машин.
- С сегодняшнего дня коммунальными службами проводится дезинфекция города. В каждую поливомоечную машину заливается специальный раствор – натрия гипохлорид, который помогает дезинфицировать улицы и пешеходные зоны. Необходимо отметить, что ведется круглосуточная работа по очистке города, - отметил Александр Белов.