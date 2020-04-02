2 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:04 | 02 апреля
Компания «Пауэрз» реализовала разработку и поставку оборудования для Кирсановского сахарного завода
16:57 | 02 апреля
В Саратове началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
16:00 | 02 апреля
Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям
15:08 | 02 апреля
В Саратове внедрена электронная система выдачи спецпропусков
14:00 | 02 апреля
За сутки в Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
12:38 | 02 апреля
За первый день администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тысяч пропусков
11:44 | 02 апреля
Организована «горячая линия» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией
10:53 | 02 апреля
В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%
10:00 | 02 апреля
В Саратове введение режима пропусков отложено до 4 апреля
09:06 | 02 апреля
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Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям

Новости / Культура
Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям

Принять в ним могут посетители сайта музейного комплекса и пользователи социальных сетей «В контакте» и Инстаграм.

В числе новинок - акция к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному Дню музеев «Музей в альбоме» К участию принимаются фотографии, сделанные в Парке Победы и Музее боевой и трудовой славы с хэштегами #МузейвАльбоме #МузейБоевойиТрудовойСлавыСаратов #75летПобеды. Авторы наиболее интересной фотографии и описания к фото получат сертификаты.

«Что ты знаешь о Победе?» - еженедельная интеллектуально-развлекательная викторина музея боевой и трудовой славы для пользователей социальной сети «В контакте». Проверить свои знания об основных битвах, персоналиях и событиях Великой Отечественной войны можно будет по средам и пятницам.

Еженедельная рубрика «Кто сказал, что не бывает шуток на войне…», приуроченная к 75-летию Великой Победы. В ней - архивные материалы, фотографии, письма, истории ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Также продолжается прием работ на областной конкурс поэзии «Любовь к Отечеству – всех доблестей начало», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году в рамках чтений будут работать следующие секции: «Саратов – город трудовой славы», где будут предоставлены работы о наших земляках – Героях Социалистического Труда, Почетных гражданах Саратова и Саратовской области, стахановцах, ветеранах труда, внесших значительный вклад в развитие экономики, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры Саратовского края и награжденных государственными наградами. В секции «Саратовцы - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труженики тыла» рекомендуется представить материалы о саратовцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и тех, кто ковал победу в тылу. В секции «Саратовцы - участники локальных войн и конфликтов» участники чтений представляют материалы о саратовцах, проходивших службу на территории Афганистана в 1979 - 1989 гг., а также выполнявших интернациональный долг в других горячих точках.

В рамках празднования Дня космонавтики открывается новый просветительский проект «Музейный блокнот». В рамках проекта к 12 апреля музей выпустит видео-ролик «Нас космос в дорогу позвал», посвященный спускаемым космическим аппаратам «Ресурс-Ф2» и «Союз» – экспонатам музейного комплекса. Также в этот день пользователи социальной сети «В контакте» смогут проверить свои знания в области астрономии и истории космонавтики в интеллектуально-развлекательной викторине «И снится нам не рокот космодрома».