В Саратове внедрена электронная система выдачи спецпропусков
Теперь работодатели могут утвердить их дистанционно. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
Как рассказал в своем инстаграм-аккаунте глава Саратова Михаил Исаев, на основании постановления регионального правительства на уровне муниципалитета добавлена возможность для работодателей в случае наличия технической возможности представлять реестр сотрудников, подписанный квалифицированной электронной подписью, в органы местного самоуправления для утверждения в электронном виде.
Утверждение такого реестра администрациями районов и города происходит также квалифицированной электронной подписью.
Направлять реестры необходимо на электронные почты: Администрация Волжского района - zayavka_vol@mail.ru Администрация Заводского района - zayavka_zav@mail.ru Администрация Кировского района - zayavka_kir@mail.ru Администрация Ленинского района - zayavka_len@mail.ru Администрация Октябрьского района - zayavka_okt@mail.ru Администрация Фрунзенского района - zayavka_frn@mail.ru Администрация города - zayavka@admsaratov.ru
После утверждения реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска установленной формы.