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За первый день администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тысяч пропусков

Новости


Накануне, 1 апреля, администрации Саратова и районов областного центра выдали организациям города свыше 35 тысяч пропусков для сотрудников, которые продолжают выходить на работу в период самоизоляции.

Наибольшее количество организаций, для сотрудников которых требуются пропуска, находится в Ленинском районе, откуда поступило за день заявки от 654 юрлиц. В администрации Октябрьского района было оформлено наибольшее число пропусков — их получили 515 организаций. Рекордное число пропусков было утверждено для сотрудников организаций и предприятий Заводского района — более 9 тысяч документов.

В целом за 1 апреля были поданы заявки от 3 тысяч организаций, из которых 2,2 тысячи были обработаны в тот же день. К утверждению разрешений были привлечены 146 сотрудников администраций всех районов города и администрации областного центра.

Сегодня, 2 апреля, работа по утверждению пропусков продолжится. В администрациях будет увеличен штат сотрудников, осуществляющих прием документов. Также продлено время работы, и работодателей будут принимать до 21.00.

Глава города Михаил Исаев отметил, что правительство области продлило сроки оформления документов до введения пропускного режима. Таким образом тем, кто принесли пропуска на утверждение 1 апреля получат их заверенными 2 апреля, а те, кто принес их 2 апреля — получат документы 3 апреля. Забирать документы нужно будет после звонка специалиста. Работа будет организована таким образом, чтобы не создавать очереди в местах выдачи спецпропусков.
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