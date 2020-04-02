Организована «горячая линия» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией
Единый многоканальный номер - 8-800-444-62-64.
Работа «горячей линии» началась 2 апреля. Звонки будут приниматься в в ежедневном режиме с 8.00 до 24.00. Отвечать на вопросы будут специалисты региональных министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, экономического развития, а также федеральных структур - Государственной инспекции труда, Роспотребнадзора, помогать им будут волонтеры.
Работа «горячей линии» предполагает консультацию граждан по вопросам соблюдения норм трудового права, оказания медицинской помощи, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и режима самоизоляции, выплат пособий и социального обеспечения, наличия масок, антисептиков, продуктов питания и других жизненно необходимых товаров, противодействия распространению коронавирусной инфекции.
При необходимости сотрудники «горячей линии» будут направлять сообщения в государственные органы в соответствии с их компетенцией.