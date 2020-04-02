В Саратове введение режима пропусков отложено до 4 апреля

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В частности, с подобным обращением 2 апреля к саратовцам обратился глава города Михаил Исаев.- Сегодня администрации города и районов Саратова начали процедуру утверждения специальных пропусков, которые необходимо иметь гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в период введения ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, - сообщил он. - У нас в городе более 30 тысяч различных организаций и предприятий. На работу выходят не только сотрудники служб и компаний, попавших под исключение, но и часть обслуживающего и технического персонала организаций, которые приостановили свою деятельность. Это колоссальный объем пропусков, который невозможно обработать за сутки. Мы все с вами стали свидетелями очередей, которые выстроились в органы местного самоуправления. К сожалению, это создало неудобства для граждан, стоя в них, работодатели не соблюдали предписанные нормы социального дистанцирования, что неправильно.Правительством области принято решение отсрочить время введения комплекса мер, связанных с контролем за перемещением граждан на основе спецпропусков, до 4 апреля.Нами увеличен штат сотрудников, осуществляющих прием документации, работодателей будут принимать в администрациях до 21.00.Продление срока дает нам возможность изменить систему оформления: те, кто принесли пропуска сегодня, 1 апреля, получат их обратно заверенными завтра, а те, кто принесут их 2 апреля – на следующий день, то есть 3 апреля. Приходить забирать документы нужно будет после звонка специалиста.