2 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:04 | 02 апреля
Компания «Пауэрз» реализовала разработку и поставку оборудования для Кирсановского сахарного завода
16:57 | 02 апреля
В Саратове началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
16:00 | 02 апреля
Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям
15:08 | 02 апреля
В Саратове внедрена электронная система выдачи спецпропусков
14:00 | 02 апреля
За сутки в Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
12:38 | 02 апреля
За первый день администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тысяч пропусков
11:44 | 02 апреля
Организована «горячая линия» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией
10:53 | 02 апреля
В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%
10:00 | 02 апреля
В Саратове введение режима пропусков отложено до 4 апреля
09:06 | 02 апреля
Директор Wunder Park International School дала несколько советов по организации дистанционного обучения
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове введение режима пропусков отложено до 4 апреля

Новости


Горожан просят не создавать ажиотаж в местах утверждения спецпропусков.

В частности, с подобным обращением 2 апреля к саратовцам обратился глава города Михаил Исаев.

- Сегодня администрации города и районов Саратова начали процедуру утверждения специальных пропусков, которые необходимо иметь гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в период введения ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, - сообщил он. - У нас в городе более 30 тысяч различных организаций и предприятий. На работу выходят не только сотрудники служб и компаний, попавших под исключение, но и часть обслуживающего и технического персонала организаций, которые приостановили свою деятельность. Это колоссальный объем пропусков, который невозможно обработать за сутки. Мы все с вами стали свидетелями очередей, которые выстроились в органы местного самоуправления. К сожалению, это создало неудобства для граждан, стоя в них, работодатели не соблюдали предписанные нормы социального дистанцирования, что неправильно.

Правительством области принято решение отсрочить время введения комплекса мер, связанных с контролем за перемещением граждан на основе спецпропусков, до 4 апреля.

Нами увеличен штат сотрудников, осуществляющих прием документации, работодателей будут принимать в администрациях до 21.00.

Продление срока дает нам возможность изменить систему оформления: те, кто принесли пропуска сегодня, 1 апреля, получат их обратно заверенными завтра, а те, кто принесут их 2 апреля – на следующий день, то есть 3 апреля. Приходить забирать документы нужно будет после звонка специалиста.