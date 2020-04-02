2 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
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17:04 | 02 апреля
Компания «Пауэрз» реализовала разработку и поставку оборудования для Кирсановского сахарного завода
16:57 | 02 апреля
В Саратове началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
16:00 | 02 апреля
Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям
15:08 | 02 апреля
В Саратове внедрена электронная система выдачи спецпропусков
14:00 | 02 апреля
За сутки в Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
12:38 | 02 апреля
За первый день администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тысяч пропусков
11:44 | 02 апреля
Организована «горячая линия» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией
10:53 | 02 апреля
В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%
10:00 | 02 апреля
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Директор Wunder Park International School дала несколько советов по организации дистанционного обучения

Новости
Директор Wunder Park International School дала несколько советов по организации дистанционного обучения


Виктория Руденко, директор частной школы Wunder Park International School, дала ряд советов для правильной организации дистанционного обучения детей. Следование рекомендациям, по мнению руководителя учебного заведения, позволит не только избежать снижения успеваемости детей, но и грамотно распорядиться временем для получения знаний, сообщает портал «Дни.Ру». Директор Wunder Park International School напоминает, что учебный день должен начинаться со своевременного пробуждения, умывания и выполнения утренней зарядки. Далее следует позавтракать и подготовить к онлайн-обучению рабочее место. Вовремя сделать домашние задания поможет заблаговременное составление списка уроков и расчет времени на выполнение каждого урока.

Так как дистанционное обучение создает впечатление персонального контакта с педагогом, то ребенку нужно активно участвовать в процессе обучения. Чтобы избежать пропусков занятий, Виктория Руденко советует дополнительно поощрять детей, поскольку домашняя обстановка побуждает к расслаблению. Рабочий ритм и способность к эффективным занятиям помогут сохранить регулярные перерывы и физминутки. Двигаться детям необходимо, чтобы разогнать кровь, снять напряжение с тела и глаз. Также следует вовремя устраивать перекусы и чаще проветривать помещение.