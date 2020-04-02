В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%

просмотров: 115

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, пассажирооборот в марте 2020 года составил 154,6 млн пасс-км, что на 22,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 18,8 млн пасс-км (-10,2%), в дальнем следовании – 135,8 млн пасс-км (-23,5%).Всего за январь-март 2020 года отправлено более 1,93 млн пассажиров (-7,7% к январю-марту 2019 года), из них в дальнем следовании – 611 тыс. пассажиров (-7,2%), в пригородном сообщении – 1,3 млн пассажиров (-8%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 4,2% к уровню прошлого года и составил 564,1 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 56,5 млн пасс-км (-3,4%), в дальнем следовании – 507,6 млн пасс-км (-4,3%)