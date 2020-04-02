2 апреля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:04 | 02 апреля
Компания «Пауэрз» реализовала разработку и поставку оборудования для Кирсановского сахарного завода
16:57 | 02 апреля
В Саратове началась дезинфекция улиц с использованием спецсредств
16:00 | 02 апреля
Музей боевой и трудовой славы дает старт нескольким виртуальным проектам и акциям
15:08 | 02 апреля
В Саратове внедрена электронная система выдачи спецпропусков
14:00 | 02 апреля
За сутки в Саратовской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
12:38 | 02 апреля
За первый день администрации Саратова и районов города утвердили более 35 тысяч пропусков
11:44 | 02 апреля
Организована «горячая линия» Правительства Саратовской области по ситуации с коронавирусной инфекцией
10:53 | 02 апреля
В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%
10:00 | 02 апреля
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В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%

Новости
В марте перевозки пассажиров на ПривЖД снизились на 13,2%

Всего за месяц с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 620,6, тыс. пассажиров.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, пассажирооборот в марте 2020 года составил 154,6 млн пасс-км, что на 22,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в пригородном сообщении – 18,8 млн пасс-км (-10,2%), в дальнем следовании – 135,8 млн пасс-км (-23,5%).

Всего за январь-март 2020 года отправлено более 1,93 млн пассажиров (-7,7% к январю-марту 2019 года), из них в дальнем следовании – 611 тыс. пассажиров (-7,2%), в пригородном сообщении – 1,3 млн пассажиров (-8%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2020 года снизился на 4,2% к уровню прошлого года и составил 564,1 млн пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-марте составил 56,5 млн пасс-км (-3,4%), в дальнем следовании – 507,6 млн пасс-км (-4,3%)