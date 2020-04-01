В онкологической больнице №1 введен новый регламент оказания помощи пациентам с онкологией

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Комментарии по поводу документа, вступившего в силу 15 января 2020 года, дал Всеволод Галкин, главный врач Городской онкологической больницы №1.Как отметил руководитель клиники, теперь в больницу направляются лишь те пациенты, у которых есть предварительный диагноз об онкологическом заболевании. Это дает возможность учреждению не тратить материальные и временные ресурсы на обследование и подтверждение диагноза у непрофильных пациентов.Согласно регламенту, о котором говорится в постановлении Департамента, ранняя диагностика проводится в городских поликлиниках. Если жалобы и симптомы человека, обратившегося к участковому терапевту, говорят о возможном онкологическом заболевании, врач дает пациенту направление на срочную диагностику в онкологическую больницу. ГКОБ №1 принимает заболевших из поликлиник московского ЦАО (Центральный административный округ).В больнице пациент подвергается тщательной диагностике. В случае выявления онкологического заболевания создается консилиум врачей, который составляет программу лечения в стационаре.