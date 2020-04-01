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Спектакль Саратовского театра оперы и балета будет показан на сайте ТВ канала «Россия К» и сайте «Большие гастроли»

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Спектакль Саратовского театра оперы и балета будет показан на сайте ТВ канала «Россия К» и сайте «Большие гастроли» 4 апреля в 19.00.

Театральная программа "Большие гастроли" перешла в режим онлайн по причине введения по всей стране повышенных мер безопасности и закрытия театров из-за коронавирусного карантина. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности запустил спецпроект «Большие гастроли онлайн» 27 марта и с тех пор интернет-показы спектаклей ежедневно собирают на своих онлайн-каналах сотни тысяч зрителей. В афише – лучшие постановки драматических, музыкальных, детских театров от Камчатки до Калининграда.

"Мы хотим, чтобы лучшее, что создано театральными коллективами, пришло в каждый дом. И если даже театральные залы по всей стране сейчас временно опустели, то благодаря онлайн-вещанию театралов становится больше, чем когда-либо раньше", - заявила в пресс-службе проекта генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

Одним из спектаклей, вошедших в проект, стала постановка Саратовского академического театра оперы и балета «Вешние воды» по одноименной повести Ивана Тургенева на музыку Владимира Кобекина. Балетмейстер-постановщик – лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств Республики Карелия Кирилл Симонов.

Мировая премьера этого балета состоялась 23 мая 2018 года в рамках Собиновского музыкального фестиваля и была посвящена 200-летию со дня рождения известного писателя. Балет был высоко оценен критиками, получил престижную премию «Даты» и приглашение к участию в IV фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». В 2019 году балет «Вешние воды» с большим успехом был показан на сцене Большого театра России.

Онлайн-показ саратовского спектакля в рамках проекта «Большие гастроли онлайн» состоится 4 апреля 2020 года, в 19:00 по московскому времени. Благодаря совместному проекту Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ и телеканала «Россия К» увидеть балет «Вешние воды» можно будет на сайте канала «Россия К», сайте «Большие гастроли», а также на их официальных страницах в YouTube и соцсетях.
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