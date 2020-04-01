Льготы на оплату ЖКУ в области предоставляются в штатном режиме
Министерство социального развития области сообщает, что назначение льгот на оплату ЖКУ в регионе проводится в штатном режиме.
Напомним, данные льготы предоставляются гражданам в форме компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг независимо от уровня доходов граждан.
Назначаются компенсации бессрочно или на срок действия удостоверения о праве на льготы. Подтверждать право на дальнейшее получение этих льгот в настоящее время не требуется. Выплата компенсаций продолжается.
Отметим, что право граждан на перерасчет компенсации с учетом расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет проводиться за 3 года в соответствии с действующим законодательством.