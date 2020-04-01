Село Лох вошло в топ-10 населенных пунктов с самым веселым названием
Ко Дню смеха, который отмечается 1 апреля, портал ТурСтат представил рейтинг самых веселых и смешных имен деревень, сел и хуторов в России.
По данным портала, в первую десятку самых веселых и смешных имен населенных пунктов России входят Веселая Жизнь (хутор в Краснодарском крае), Балдейка (село в Удмуртии), Бодуны (деревня в Смоленской области), Жадины (деревня в Новгородской области), Лох (село в Саратовской области), Зады (деревня в Иркутской области), Пуково (деревня в Тверской области), Попки (деревня в Псковской области), Хохотуй (село в Забайкальском крае) и Хренище (хутор в Воронежской области).
Рейтинг представлен по данным исследования отзывов в Интернете.