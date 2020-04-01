В Саратовской области выберут лучшую школу искусств
В рамках конкурса каждая школа предоставит видео-презентацию и отчет о выполнении показателей Дорожной карты по развитию ДШИ Саратовской области.
По информации министерства культуры региона, участниками первого, заочно-аналитического этапа, стали 37 ДШИ области. Впереди – творческий этап, он будет проведен по завершению действия ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.
Победители будут выбраны по двум номинациям: «Лучшая детская школа искусств городского поселения» и «Лучшая детская школа искусств районного (сельского) поселения». Денежная премия составит 100 тысяч рублей каждой школе - победительнице.