Отопительный сезон в Саратове продлится еще две недели
В соответствии с жилищным законодательством отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха должна быть выше 8 градусов Цельсия.
В настоящее время городским комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Саратовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проводится ежедневный мониторинг температуры окружающей среды.
В соответствии с прогнозом синоптиков и фактической температурой наружного воздуха 5-дневный период со среднесуточной температурой выше 8 градусов Цельсия до середины апреля в городе не прогнозируется. Среднесуточная температура воздуха до 14 апреля включительно будет колебаться от 2,5 до 9,5 градусов тепла.