Туры выходного дня из Саратова в Волгоград откладываются на более поздний срок
Данная мера вводится в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в Саратовской и Волгоградской областях.
Как напоминает пресс-служба ПривЖД, скоростные электрички между двумя волжскими городами планировалось запустить на регулярной основе в апреле-мае 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Возврат денежных средств осуществляется установленным порядком.
О дате возобновления перевозки пассажиров из Саратова в Волгоград в рамках туров выходного дня будет сообщено дополнительно.