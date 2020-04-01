1 апреля 2020 СРЕДА
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На территории Саратовской области вводится пропускная система

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Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

По данным региональных СМИ, пропускная система вступает в силу со 2 апреля. Сформирован перечень организаций и категорий граждан, которые их получат. Утверждена также форма пропуска.

Пропуск будет выдавать работодатель, при этом его обязательно должна заверить администрация муниципалитета или профильное министерство. Пропуск будет действителен при наличии документа, удостоверяющего личность. При наличии пропуска человек может покидать место проживания без ограничений.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.