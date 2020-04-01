1 апреля 2020 СРЕДА
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В связи с проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе изменяется время работы аэровокзального комплекса аэропорта «Гагарин»
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В связи с проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе изменяется время работы аэровокзального комплекса аэропорта «Гагарин»

Новости


В связи с проведением строительных работ на взлетно-посадочной полосе изменяется время работы аэровокзального комплекса аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).

В период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года пассажирский терминал аэропорта «Гагарин» будет работать с 7:00 до 22:00 по местному времени. Просим пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок в аэропорт.

Напомним, что в данный период на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» будут проводиться работы по монтажу системы светосигнального и радиотехнического оборудования для доведения аэропорта «Гагарин» до II категории минимума по классификации ICAO (Международной организации гражданской авиации) при которой воздушные суда могут произвести посадку при условиях погоды не менее чем 30 метров высоты принятия решения и видимости не менее 350 метров.
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