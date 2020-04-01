34 заявки поступило на конкурс "Лучший библиотекарь 2019 года"

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Конкурс проводится в целях повышения престижа библиотечной профессии и направлен на формирование позитивного имиджа библиотекаря, стимулирование инновационной деятельности, внедрение эффективных форм и методов работы по продвижению книги и чтения, использование новых информационных технологий в деятельности библиотек.В этом году конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» и «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения». Отметим, что если номинация «Лучший библиотекарь по продвижению книги и чтения» является уже традиционной, то номинация «Лучший библиотекарь модельной библиотеки» заявлена в этом году впервые.Это не случайно: в 2019 году девять муниципальных библиотек Саратовской области стали модельными библиотеками нового поколения в рамках нацпроекта «Культура». Напомним, что еще две библиотеки в 2018-м году стали модельными в рамках осуществления пилотного проекта по созданию модельных библиотек.На конкурс поступило 34 заявки из 31-й централизованной библиотечной системы Саратовской области. После окончания карантина будет проведен зональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2019 года».