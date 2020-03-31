Прибывшие в Саратов московские троллейбусы подвергли дезинфекции
Сегодня, 31 марта, на территории Кировского троллейбусного депо МУПП «Саратовгорэлектротранс» проводилась дезинфекция троллейбусов, которые прибыли в воскресенье и понедельник из столицы в связи с переходом Москвы на электробусы.
Такое пополнение парка предприятия стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
В настоящее время все 10 троллейбусов обработаны, они прошли мойку и дезинфекцию хлорсодержащими веществами.
«В первую очередь обработку прошли московские троллейбусы, так как они приехали из столицы и подлежат обязательной дезинфекции. Дезинфекция проводиться хлорсодержащими препаратами, обрабатывается полностью салон троллейбуса, кабины водителей и поручни», - рассказала инженер по эксплуатации МУПП «СГЭТ» Инна Болдырева.
После оформления всей необходимой документации троллейбусы выйдут на городские маршруты.