Коронавирус. Администрация города Саратова расширяет перечень противоэпидемических мер

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В распоряжение администрации от 18 марта №100-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области и муниципального образования «Город Саратов» внесены соответствующие изменения и дополнения.Так, структурным подразделениям администрации предписано вести постоянный контроль за проведением в подведомственных учреждениях и на предприятиях профилактических мероприятий. Оказание всех муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, а также прием обращений граждан приостановлены, за исключением тех услуг и обращений, которые можно предоставить электронном виде. При этом горожане обязаны соблюдать социальное дистанцирования, а предприятия и организации должны нанести специальную разметку и установить спецрежим допуска в здания.Администрациям районов областного центра для оповещения граждан о введенных ограничениях установят информационные стенды на входах в места массового отдыха людей, а при наличии возможности закроют доступ на эти территории.«Саратовгорэлектротранс» и «Транспортное управление» будут контролировать, согласно данному документу, соблюдением социальной дистанции между пассажирами общественного транспорта.