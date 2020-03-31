Временно изменяется расписание движения пригородных поездов на участке Саратов-1 – Овражная

просмотров: 103

По данным пресс-службы ПривЖД, на 2,3,5,12,16,17,23,24,26 апреля отменяется курсирование пригородного поезда № 6048 Саратов-1 – Овражная отправлением со ст. Саратов-1 в 17:36, прибытием на ст. Овражная в 20:25. На 3,4,6,13,17,18,24,25,27 апреля отменяется курсирование пригородного поезда № 6047 Овражная – Саратов-1 отправлением со ст. Овражная в 05:19, прибытием на ст. Саратов-1 в 08:02.В указанные даты перевозка пассажиров из Саратова до Овражной, а также в обратном направлении будет осуществляться по мультимодальному маршруту, задействующему пригородный поезд и автобус.Из Саратова до ст. Карамыш и обратно пассажиры смогут добраться пригородными поездами № 6316 Тарханы – Карамыш отправлением со ст. Тарханы в 16:18, прибытием на ст. Карамыш в 20:32; № 6303 Карамыш – Тарханы отправлением со ст. Карамыш в 04:44, прибытием на ст. Тарханы в 09:04.Перевозка пассажиров со ст. Карамыш до ст. Овражная и обратно будет осуществляться автобусом, следующим через остановочные пункты Каменка, Луговое, Россоша и Суворовский.