Установлен гражданин, подозреваемый в совершении ряда мошенничеств на территории Саратова

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Как сообщает УМВД России по г. Саратову, граждане, поверив в заманчивые предложения, переводили деньги продавцу, однако никакого товара не получали. Так, в апреле 2018 года житель Саратова нашел на сайте объявление о продаже лодочного прицепа, перевел на указанный продавцом счет 23800 рублей, однако товар впоследствии не получил. Во втором случае жертвой мошенников стал житель Саратова, также пытавшийся по объявлению, но уже на другом сайте приобрести судовой двигатель. Молодой человек по имени Дмитрий пообещал саратовцу, что товар будет отправлен им со склада после оплаты и заключения договора поставки. Мужчина поверил и перевел на указанный счет сумму в размере 70750 рублей, однако двигатель так и не получил.В данный момент мужчина 1995 года рождения допрошен сотрудниками УМВД России по городу Саратову, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.