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В Саратове увеличивается интервал движения общественного транспорта

Новости


С сегодняшнего дня в среднем на магистральных маршрутах он составит около 20 минут.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалистами МКУ «Транспортное управление» и перевозчиками проведен мониторинг загруженности маршрутов общественного транспорта. В результате выявлено резкое снижение пассажиропотока. Это связано с тем, что текущая неделя объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей, многие горожане перешли на удаленный режим работы, а также самоизолировались дома.

По итогам мониторинга принято решение об увеличении интервала движения транспорта. С завтрашнего дня в среднем на магистральных маршрутах он составит около 20 минут. Узнать актуальную информацию о работе автобусов можно по телефону «горячей линии» МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.

Увеличится и интервальность движения городского электротранспорта – троллейбусов – до 18 минут, трамваев – до 30 минут в среднем. Актуальное расписание движения электротранспорта можно будет узнать на сайте МУПП «Саратовгорэлектротранс», а также в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в социальной сети ВКонтакте.

Саратовцам рекомендуют заранее продумывать свой маршрут.