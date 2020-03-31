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В Саратовской области вводится режим самоизоляции жителей

Новости
В Саратовской области вводится режим самоизоляции жителей

В регионе принимаются дополнительные ограничительные меры с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы губернатора области, в регионе вводится домашний режим самоизоляции жителей, в рамках которого дополнительные ограничительные меры касаются запрета на передвижение вне места проживания (дома) без крайней необходимости.

Передвижение допускается в случаях обращения за экстренной медпомощью или при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, выхода на работу (если не приостановлена), посещения магазинов для приобретения продуктов и товаров первой необходимости, аптек. Разрешается выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос бытового мусора.

При этом гражданам необходимо соблюдать безопасную дистанцию от других людей — 1,5 м, в том числе в общественном транспорте, в общественных местах. В местах пребывания граждан должно быть обеспечено социальное дистанцирование, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима пропуска.

Напомним, постановлением правительства области от 26 марта в регионе были введены ограничительные мероприятия для усиления режима повышенной готовности. Согласно дополнительным мерам прекращено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий, приостановлено посещение гражданами мест массового отдыха (скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т.п.).