Из-за пандемии коронавируса в Саратове начали мыть улицы и тротуары
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в областном центре проводятся различные мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.
По информации пресс-службы городской администрации, коммунальные службы подвергают улицы и тротуары города влажной уборке, такую процедуру они проводят три раза в сутки.
Сегодня, 30 марта, в работах по благоустройству задействовано 194 единицы техники, а также порядка 200 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
Кроме того, администрация города считает необходимым проводить обработку подъездов, кабин лифтов, лестничных маршей и площадок в многоквартирных домах. Управляющие компании должны незамедлительно организовать данную работу.