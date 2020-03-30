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Саратовец потерял более 40 тысяч рублей, поверив в виртуальную любовь

Новости / ЧП
Саратовец потерял более 40 тысяч рублей, поверив в виртуальную любовь


Управление МВД России по г. Саратов сообщает о двух случаях мошенничества через сайты знакомств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 марта 38-летний житель Ленинского района захотел скрасить свое одиночество, об этом он написал на одном из сайтов. На запрос тут же ответила незнакомка, пообещав приехать в гости в ближайшее время. Но для начала она попросила мужчину пополнить счет мобильного телефона на сумму 2500 рублей, а также оплатить услуги водителя в сумме 760 и 450 рублей. Позже она затребовала еще 3 тысячи рублей "за дополнительные услуги, о каких именно услугах идет речь он узнает, когда та приедет к нему". Сделав и это, мужчина стал ждать приезда незнакомки, однако она позвонила вновь и сообщила, что деньги на счет не поступили, необходимо повторить платеж. Заявитель направился в ближайший терминал и перевел еще 3 тысячи рублей на указанный счет. К ночному разговору пары, подключился неизвестный мужчина, который позвонил мужчине и попросил перевести 17500 рублей, которые девушка обязательно вернет, когда все же приедет. Через некоторое время незнакомец позвонил вновь и сказал, что нужно перевести еще 40000 рублей. У мужчины такой суммы на счете не оказалось, после угроз неизвестного он перевел оставшиеся 5500 рублей и на утро пошел с заявлением в полицию. Общая сумма ущерба составила 43486 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Волжский отдел полиции обратился студент, который рассказал, что на одном из популярных сайтов знакомств он познакомился с девушкой своей мечты. Виртуальное общение переросло, как ему показалось, в серьезные отношения и он предложил девушке перевести их в реальность. Мифическая незнакомка согласилась, предложила сходить в кино и обещала купить билеты на ближайший сеанс. Для этого ей понадобилась банковская карта студента. Как только молодой человек назвал все пароли, ему на телефон пришли сообщения о снятии денежных средств в размере 4980 рублей.

УМВД России по городу Саратову призывает быть внимательнее при общении в сети Интернет, отмечая, что от имени «невест» могут выступать самые обычные мошенники. В случае обнаружения обмана необходимо обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).