ПФР: сертификаты на материнский капитал будут оформляться в беззаявительном порядке
С середины апреля текущего года сертификаты на материнский (семейный) капитал будут оформляться Пенсионным фондом России в беззаявительном порядке.
Таким образом, мамам не потребуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен в проактивном порядке и семья сможет приступить к распоряжению средствами быстрее. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Кроме того, от владелиц материнского капитала поступают вопросы о том, нужно ли обращаться в ПФР для обмена сертификата на материнский капитал, если в нем указана прежняя сумма.
Действительно, в 2020 году размер материнского капитала был проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ автоматически.
В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало).
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год.
466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок.