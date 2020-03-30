ПФР: сертификаты на материнский капитал будут оформляться в беззаявительном порядке

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Таким образом, мамам не потребуется лично обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен в проактивном порядке и семья сможет приступить к распоряжению средствами быстрее. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.Кроме того, от владелиц материнского капитала поступают вопросы о том, нужно ли обращаться в ПФР для обмена сертификата на материнский капитал, если в нем указана прежняя сумма.Действительно, в 2020 году размер материнского капитала был проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не требуется. Увеличение произведено Пенсионным фондом РФ автоматически.В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало).466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год.466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок.