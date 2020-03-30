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Юные саратовские поэты приглашены к участию в конкурсе к 75-летию Победы

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Московский Музей Победы совместно с Российским военно-историческим обществом запустил Всероссийский конкурс «Поэзия Победы».

Его приурочили к Международному дню поэзии, который отмечался 21 марта.
Творческое состязание проводится уже в третий раз. В этом году оно посвящено Ржевской битве и Мемориалу Советскому солдату, который строится подо Ржевом. Конкурс приурочен к 75-летию Победы.

Музей Победы предложил школьникам и молодым людям до 25 лет написать стихотворения о героях Ржевской битвы, поразмышлять о значении их подвига и о нашем долге перед ними, попытаться передать чувства бойцов и помочь нашим современникам с помощью поэтического слова перенестись в те грозные годы.

«Долгое время герои битвы за Ржев были незаслуженно забыты. При том, что это одно из самых продолжительных и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной, в котором полегло более миллиона советских солдат. К сожалению, в советское время историки уделяли битве крайне мало внимания. Ржевская операция не входит в перечень военных побед. Ее участники просто выполнили боевую задачу – ценой чудовищных потерь удержали и обескровили силы гитлеровской группы армий «Центр», оттянув их от Сталинграда. Нельзя говорить о Победе, не отдав дань памяти погибшим подо Ржевом. Солдатам и офицерам. Их подвиг в том, что они просто шли в бой, понимая, что идут на верную смерть», – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Конкурс будет проходить по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.
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