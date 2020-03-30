Саратовский академический театр оперы и балета открыл доступ к видеогалерее спектаклей и концертных программ театра
Саратовский академический театр оперы и балета открыл доступ к видеогалерее спектаклей и концертных программ театра.
Бесплатный доступ открыт к видеозаписям знаковых для Саратовского театра оперы и балета архивных спектаклей. Записи размещены на официальном сайте и ютуб-канале театра. Первым спектаклем, который зрители смогут увидеть, не выходя из дома, стала опера «Маргарита» В.Кобекина.
Эта постановка входит в золотую коллекцию спектаклей саратовской сцены. Мировая премьера состоялась в марте 2007 года. Опера была выдвинута на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска» в трех номинациях: «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера» (Юрий Кочнев) и «Лучшая работа композитора» (Владимир Кобекин). "Золотую Маску" в номинации «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» получил автор музыки оперы «Маргарита» Владимир Кобекин.
Видео-коллекция будет постоянно пополняться, о чем театр будет сообщать в своих социальных сетях.
Ссылка на видеогалерею на сайте театра: www.operabalet.ru/videogalereya_teatra/