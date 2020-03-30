Центры занятости региона часть услуг будут предоставлять дистанционно
Данная мера вводится с 30 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.
Министерством занятости, труда и миграции области вводится временный порядок работы с гражданами в центрах занятости населения. В частности, будет максимально обеспечено предоставление безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, государственных услуг в сфере занятости населения в электронном виде, в том числе с использованием портала государственных услуг, в соответствии с законодательством о занятости населения.
Также будет введен режим дистанционной перерегистрации граждан в качестве безработного. Состоящие на учете могут обратиться в ЦЗН по месту жительства по телефону.
Кроме того, сотрудники ЦЗН смогут начислять пособие по безработице (материальной помощи) гражданам, прошедшим дистанционную перерегистрацию. Ранее это было возможно только при личном посещении центра.
Для специалистов ЦЗН устанавливается гибкий режим работы.