30 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:42 | 30 марта
Из-за пандемии коронавируса в Саратове начали мыть улицы и тротуары
15:59 | 30 марта
Саратовец потерял более 40 тысяч рублей, поверив в виртуальную любовь
15:03 | 30 марта
ПФР: сертификаты на материнский капитал будут оформляться в беззаявительном порядке
14:10 | 30 марта
Юные саратовские поэты приглашены к участию в конкурсе к 75-летию Победы
13:18 | 30 марта
Саратовский академический театр оперы и балета открыл доступ к видеогалерее спектаклей и концертных программ театра
12:21 | 30 марта
Центры занятости региона часть услуг будут предоставлять дистанционно
11:30 | 30 марта
В Ершовском районе устанавливают обстоятельства гибели местного жителя
10:43 | 30 марта
Юные саратовские пианисты стали лауреатами международного конкурса
09:51 | 30 марта
В Саратове выявлены предприятия торговли и общепита, которые продолжили работать, несмотря на запрет
09:00 | 30 марта
В Саратовской области официально подтверждено четыре заболевания коронавирусом
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Ершовском районе устанавливают обстоятельства гибели местного жителя

Новости / ЧП
В Ершовском районе устанавливают обстоятельства гибели местного жителя


48-летний мужчина считался пропавшим без вести с 26 марта.

По данным СУ СКР по Саратовской области, 29 марта житель села Перекопное, домовладение которого расположено на берегу реки Малый Узень, заметил в водоеме тело человека. Он вызвал в полицию. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело 48-летнего мужчины, который утром 26 марта ушел из дома и больше по месту жительства не появился. Родственники обращались с заявлением о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы.

Следователями проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.