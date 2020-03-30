В Ершовском районе устанавливают обстоятельства гибели местного жителя
48-летний мужчина считался пропавшим без вести с 26 марта.
По данным СУ СКР по Саратовской области, 29 марта житель села Перекопное, домовладение которого расположено на берегу реки Малый Узень, заметил в водоеме тело человека. Он вызвал в полицию. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тело 48-летнего мужчины, который утром 26 марта ушел из дома и больше по месту жительства не появился. Родственники обращались с заявлением о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы.
Следователями проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.