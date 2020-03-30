30 марта 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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Юные саратовские пианисты стали лауреатами международного конкурса
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Юные саратовские пианисты стали лауреатами международного конкурса

Новости / Культура
Юные саратовские пианисты стали лауреатами международного конкурса


Учащиеся фортепианного отделения МБУДО «ДШИ № 8» (класс преподавателя Елены Киреевой) приняли участие в федеральном проекте – 6-м Международном IT-TV конкурсе «Талант-2020» в Москве.

По результатам конкурсных испытаний Никита Федотов и Сергей Сазонов были отмечены званиями лауреатов: Никита занял 2 место в номинации «Инструментальное исполнительство, до 9 лет», Сергей стал лауреатом I cтепени в номинации «Инструментальное исполнительство, от 10 до12 лет».

Соревнования проходили в заочной форме. Участников оценивали российский композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, народный артист РФ, профессор Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского Виктор Романько, заслуженная артистка Республики Татарстан, профессор Казанского государственного университета Лилия Чугунова.